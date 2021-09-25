Фантастическая пушка: Малиновский забил гол-шедевр в ворота чемпиона Италии (видео)

Это первый мяч украинца в нынешнем сезоне.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отличился шедевральным голом в поединке 6-го тура итальянской Серии А с "Интером".

На 30-й минуте встречи Руслан мощно пробил левой из-за пределов штрафной и попал в дальний угол ворот кипера "нерадзурри" Самира Хандановича.

Этот гол позволил "бергамаскам" сравнять счет, на 5-й минуте миланский клуб вывел вперед Лаутаро Мартинес. Еще до перерыва команда Малиновского уже была впереди - отличился Рафаэль Толой. Сейчас в поединке идет второй тайм.

Для Руслана это первый гол в нынешнем сезоне. В предыдущем матче украинец сделал голевой ассист.

В случае победы "Аталанта" сравняется с сегодняшним соперником и поднимется в топ-4 турнирной таблицы Серии А.

"Интер", который является действующим чемпионом Италии, занимает третье место с 13 баллами.

Напомним, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 после конфликта с футболистом. В соцсетях фанаты жестко разнесли строгое решение тренера "сине-желтых".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку