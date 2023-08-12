Фантастический дебют: Довбик забил после ассиста Цыганкова в матче Ла Лиги (видео)

Гол украинского форварда спас "Жирону" от поражения в игре с "Реалом" Сосьедад.

Новичок "Жироны" Артем Довбик забил свой первый гол за каталонский клуб. Нападающий сборной Украины отличился в воротах "Реала" Сосьедад в матче 1-го тура испанской Ла Лиги.

Артем начал поединок на скамейке для запасных. В первом тайме баски быстро повели в счете – уже на пятой минуте Такефуса Кубо забил после передачи Айена Муньоса.

На 64-й минуте, при счете 1:0 в пользу "Реала" Сосьедад, Довбик вышел на поле вместо Кристиана Стуани. Украинскому форварду понадобилось всего восемь минут, чтобы забить свой дебютный гол в Примере.

На 72-й минуте Довбик на дальней штанге красиво замкнул ударом головой подачу еще одного украинца Виктора Цыганкова, который играл со старта.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. Довбик и Цыганков пробыли на поле до финального свистка.

Следующий матч в чемпионате Испании "Жирона" проведет 20 августа дома против "Хетафе". В свою очередь, "Реал" Сосьедад днем ранее будет принимать "Сельту".

Напомним, ранее "Жирона" благодаря роскошному голу Цыганкова обыграла в товарищеском матче "Лацио".

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