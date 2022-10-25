Фантастический гол Мудрика в Лиге чемпионов гарантировал "Шахтеру" евровесну (видео)

Во вторник, 25 октября, донецкий "Шахтер" встречался с шотландским "Селтиком" в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Донецкий "Шахтер" вырвал ничью у шотландского "Селтика" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:1 .

Счет матча открыл 34-й минуте Йоргос Якумакис. Греческий форвард сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в правый нижний угол ворот – Анатолий Трубин не успел среагировать.

На 54-й минуте "горняки" чуть не сравняли счет – Лассина Траоре исполнил пас с левого фланга штрафной на дальнюю, но Александр Зубков не попал с острого угла. Однако уже через три минуты "Шахтер" все же отличился — Михаил Мудрик воспользовался ошибкой соперников, ушел в контратаку и забил невероятный гол со среднего расстояния.

В середине второго тайма Даниил Сикан упустил возможность вывести свою команду вперед.

Ничья гарантировала команде Йовичевича участие минимум в плей-офф Лиги Европы. В случае победы над РБ "Лейпциг" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" будут играть в 1/8 финала самого престижного евротурнира.

В другом матче группы F мадридский "Реал" на выезде сенсационно уступил немецкому РБ "Лейпцигу" — 3:2 .

Хозяева поля забили два быстрых гола на 13-й и 18-й минутах – отличились Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку.

"Сливочные" сократили отставание до конца первого тайма, благодаря голу Винисиуса. В конце второго тайма Тимо Вернер забил третий гол "Лейпцига". "Реал" сократил отставание в дополнительное время голом Родриго.

После матчей 5-го тура "Шахтер" находится на третьем месте с 6 очками. Лидирует в группе "Реал" с 10 пунктами. "Лейпциг" во второй позиции (9). "Селтик" остался на дне (2).

Матчи 6-го тура состоятся 2 ноября: "Реал" – "Селтик", "Шахтер" – РБ "Лейпциг".

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