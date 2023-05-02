Фантастический успех: 19-летний украинец стал самым титулованным гимнастом Кубка мира-2023

Илья Ковтун выиграл два личных зачета Кубка мира по спортивной гимнастике.

Украинец Илья Ковтун триумфально закончил выступление в сезоне Кубка мира 2023 года по спортивной гимнастике.

Лидер украинской команды выиграл три "золота" и одну "бронзу" на заключительном этапе Кубка мира в египетском Каире, где "сине-желтые" выиграли медальный зачет.

Для 19-летнего спортсмена из Черкасс сезон оказался невероятно успешным. Украинец стал самым титулованным гимнастом Кубка мира, завоевав сразу восемь наград – 5 золотых, 2 серебряные и одну бронзовую.

Илья стал лучшим как по общему количеству наград, так и по выигранным золотым медалям. Он поднимался на подиум на каждом из четырех этапов Кубка мира.

Ковтун выиграл общий зачет Кубка мира-2023 в двух видах – защитил звание лучшего на параллельных брусьях, а также впервые в карьере триумфовал в зачете соревнований на перекладине.

По итогам Кубка мира сборная Украины одержала победу в общем медальном зачете – 13 медалей (6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые). Восемь из этих наград завоевал именно Ковтун.

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