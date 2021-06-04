"Фантастическое позорище": Россию "бомбануло" от вылета хоккейной сборной от канадцев на Чемпионате мира

Реакция из РФ на неожиданное поражение.

Сборная России сенсационно проиграла национальной команде Канады в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), и покинула турнир.

К матчу хоккеисты из РФ, выступавшие на турнире под названием Команда ОКР из-за допингового прошлого, подошли безоговорочными фаворитами - они вышли из своей группы с первого места, а в ее составе было сразу 10 игроков из НХЛ, которые находятся на ведущих ролях в своих клубах.

Канада же на групповом этапе проиграла латвийцам (0:2) и немцам (1:3) и еле пробилась в плей-офф с четвертой позиции в своей группе. В составе команды собраны малоизвестные игроки, из них было два студента и один юниор, что добавляло уверенности россиянам в итоговой победе. До поединка в РФ многие говорили о том, что уж таких канадцев они то-обыграют.

В частности, легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов заявил: "Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать.

С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца".

После матча Фетисов комментарии пока не давал, но оно и не удивительно. Канадцы на равных отыграли 60 минут игрового времени (1:1), после чего в овертайме забили очень красивый победный гол:

После поражения Россию буквально взорвало. "Первый канал" прервал трансляцию матча едва ли не в момент пересечения шайбой линии ворот Команды ОКР, а журналисты, специалисты и болельщики назвали вылет своей сборной настоящим позором.

"Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и шестью защитниками из НХЛ этой Канаде... Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе – звезды...

Красная машина едет дальше. Красная машинка лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?" - написал журналист Алексей Андронов.

"Может, проблема в названии "Красная машина"? "Красная машина" была одна - в 80-е и в начале 90-х. А сейчас как можно так называться? Это хороший бренд, но машина должна всех переезжать. Хорошо, что "Красным танком" не назвались.

Турнир провален, бесспорно. Жалко, что можно выиграть все игры на групповой стадии, проиграть одну игру, и чемпионат будет признан неудачным", - сказал бывший хоккеист, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

"Хоккеистов нужного уровня наша лига не готовит. Их уровень вот и соответствует 153-й сборной Канады. С ней мы и пободались. Сегодня не сложилось", - написал комментатор Дмитрий Губерниев.

Российские болельщики отреагировали еще более жестко.

"Русский хоккей - это теперь только "Ночная Лига". Как ночной горшок. И Путин в нем бомбардир".

"Я не знаю, кого еще должны привезти канадцы, чтобы мы смогли их выиграть. Может быть спортивных массажистов или точильщиков коньков?"

"Интересно, если Канада на следующий ЧМ привезет паралимпийскую сборную, у России будут шансы?"

"Господи, какое же позорище".

"Стабильность - признак мастерства! Браво, красная телега!"

"Путина не хватало, он бы свои 8 легко оформил".

"Повезло канадцам, что бункерный хоккеист не приехал".

"Кого должна Канада привезти на турнир чтобы потом не выбить Россию? Детей? Инвалидов? Вообще не приезжать? Какой стыд, какой позор!"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку