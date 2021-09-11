Фантастическое возвращение: дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромно победить и возглавить АПЛ

36-летний португалец дважды поразил ворота "Ньюкасла" в своей дебютной игре.

"Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура АПЛ уверенно разобрался с "Ньюкаслом". Поединок на "Олд Траффорд" закончился победой хозяев 4:1.

Дублем же отличился звездный новичок МЮ Криштиану Роналду. В компенсированное к первому тайму время Криштиану с близкого расстояния добил мяч в пустые ворота после того, как вратарь Фредди Вудмен отбил перед собой удар Мейсона Гринвуда.

На 56-й минуте Хавьер Манкильо сравнял счет, но на 62-й минуте Роналду оформил дубль, пробив между ног вратарю после передачи из глубины от Люка Шоу.

До конца встречи "красные дьяволы" сумели отличиться еще дважды. На 80-й минуте точный удар получился у Бруну Фернандеша, а в компенсированное ко второму тайму время свое имя в протокол записал Джейси Лингард. Оба раза им ассистировал Погба.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе "манкунианцев" Криштиану провел 293-й матч и забил 119-й и 120-й свои голы.

За трансфер Роналду МЮ заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 8 миллионов евро в зависимости от выступлений португальца. Криштиану подписал контракт по схеме 2+1 .

. После четырех туров "красные дьяволы" с 10 очками занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее ТСН Проспорт писал, что бывший шефповар Роналду рассказал о чемпионском питании Криштиану.

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