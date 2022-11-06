Фантастика: экс-форвард сборной Германии забил "радиоуправляемый" гол из собственной половины поля (видео)

Легендарный немецкий нападающий Лукас Подольски, доигрывающий карьеру в составе скромного польского "Гурника" из города Забже, эффектно напомнил о себе футбольному миру.

37-летний форвард отметился шедеральным голом в матче 16-го тура чемпионата Польши, в котором "Гурник" на выезде разбил "Погонь" со счетом 4:1 .

На 71-й минуте поединка, при счете 3:1 в пользу своей команды, Подольски фантастическим ударом с собственной половины поля поставил точку в этой встрече. Мяч будто бы радиоуправляемый по красивой траектории залетел в "девятку" ворот соперников.

⚽️ Cudowny gol Lukasa Podolskiego przypieczętował wygraną Górnika.

❤️

Skrót meczu #POGGÓR dostępny jest na stronie Klubu ➡️ https://t.co/LDsd6D5f2o pic.twitter.com/C7otga3kZ0 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) November 5, 2022

После 15 сыгранных матчей "Гурник" с 20 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице польского первенства. "Погонь" с 26 пунктами идет четвертым.

Отметим, что Подольски уже второй сезон выступает в чемпионате Польши. В нынешней кампании он провел 13 поединков, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Свои лучшие годы карьеры Лукас провел в составе немецких "Кельна" и "Баварии", а также лондонского "Арсенала". Также Подольски выступал за миланский "Интер", турецкий "Галатасарай", японский "Виссел Кобе" и турецкий "Антальяспор".

На его счету 130 матчей в составе сборной Германии, 49 голов. Вместе с "Бундестим" Подольски стал чемпионом мира 2014 года и завоевал "серебро" Евро-2008.

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