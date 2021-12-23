Фартовый для Усика ринг-анонсер попал в жуткое ДТП на мотоцикле: что известно о его здоровье

Фартовый для Усика ринг-анонсер попал в жуткое ДТП на мотоцикле: что известно о его здоровье

Известного ведущего боксерских шоу госпитализировали в критическом состоянии.

Знаменитый американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте попал в ужасную аварию на своем мотоцикле.

50-летний ведущий боксерских событий серьезно пострадал в результате ДТП, которое произошло в Нью-Йорке.

Диаманте получил три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер и серьезные травмы правого колена, сообщает boxingscene. Ринг-анонсера доставили в больницу в критическом состоянии.

Во время пятичасовой операции ринг-анонсеру вставили в позвоночник девять винтов, стержни и донорские материалы. Сейчас пострадавший находится в сознании.

"Это будет трудный путь. Я получил серьезные травмы, понадобится время, чтобы оправиться после них. Это будет проблематично. Мне придется снова учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительное настроение и вернусь как можно скорее", - сказал Диаманте.

Отметим, что Дэвид неоднократно работал на боях Александра Усика. В частности, именно он был ведущим официальной церемонии взвешивания перед поединком украинца с Дереком Чисорой. Также Диаманте объявлял вердикт судей в битве Усика против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), когда Саша стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

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