Фатальная ошибка: украинец Коростылев последним выстрелом отдал медаль Олимпиады-2020

Павел Коростылев занял четвертое место в финале по пулевой стрельбе из пистолета на 10 м.

Украинец Павел Коростылев занял четвертое место в финале соревнований по пулевой стрельбе из пистолета на 10 м на Олимпийских играх-2020.

Наш спортсмен до последнего претендовал на медаль, но допустил ошибку последним выстрелом, который и определил тройку призеров. Выбив лишь 8,4 из 11, Коростылев остался без награды в Токио.

Олимпийским чемпионом в пулевой стрельбе из пистолета стал иранец Джавад Фуруги. Вторым стал серб Дамир Микец, а "бронзу" взял Пан Вэй из Китая.

Добавим, что в квалификации Коростылев показал четвертый результат, набрав 581 очко. Другой украинец Олег Омельчук, квалификацию не прошел - 18-й результат (575 очков).

Пулевая стрельба из пистолета, 10 м

Мужчины, финал

1. Джавад Фуруги (Иран) - 244.8

2. Дамир Микец (Сербия) - 237.9

3. Пан Вэй (Китай) - 217.6

4. Павел Коростылев (Украина) - 198.9

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид вышла в полуфинал Игр в Токио, а теннисистка Даяна Ястремская и боксер Николай Буценко вылетели на старте соревнований.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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