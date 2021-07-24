Фатальная ошибка: украинец Коростылев последним выстрелом отдал медаль Олимпиады-2020

Павел Коростылев занял четвертое место в финале по пулевой стрельбе из пистолета на 10 м.
Украинец Павел Коростылев занял четвертое место в финале соревнований по пулевой стрельбе из пистолета на 10 м на Олимпийских играх-2020.
Наш спортсмен до последнего претендовал на медаль, но допустил ошибку последним выстрелом, который и определил тройку призеров. Выбив лишь 8,4 из 11, Коростылев остался без награды в Токио.
Олимпийским чемпионом в пулевой стрельбе из пистолета стал иранец Джавад Фуруги. Вторым стал серб Дамир Микец, а "бронзу" взял Пан Вэй из Китая.
Добавим, что в квалификации Коростылев показал четвертый результат, набрав 581 очко. Другой украинец Олег Омельчук, квалификацию не прошел - 18-й результат (575 очков).
Пулевая стрельба из пистолета, 10 м
Мужчины, финал
1. Джавад Фуруги (Иран) - 244.8
2. Дамир Микец (Сербия) - 237.9
3. Пан Вэй (Китай) - 217.6
4. Павел Коростылев (Украина) - 198.9
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид вышла в полуфинал Игр в Токио, а теннисистка Даяна Ястремская и боксер Николай Буценко вылетели на старте соревнований.
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