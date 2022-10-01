Фатальный нокаут: колумбийский боксер скончался от полученных на ринге травм (видео)

Колумбийский боксер Луис Киньонес умер в результате тяжелых травм, полученных в бою против венесуэльца Хосе Муньоса.

Трагедией завершился боксерский поединок между колумбийцем Луисом Киньонесом и венесуэльцем Хосе Муньосом, который состоялся 26 сентября в Барранкилле. Колумбийский боксер скончался от полученных на ринге травм.

На последних секундах восьмого раунда Киньонес пропустил мощный правый боковой от соперника. После удара 25-летний боксер упал на ринг и потерял сознание.

Muere a los 25 años el pugilista colombiano Luis Quiñones‼️



El deceso se dio a les 7:05 pm d'aquest dijous 29 de setembre després de cinc dies d'haver estat en coma, va ser noqueat al acabar el 8vo round contra el seu amigo y compatriota Jose Muñoz. #Quinones #Box #Colombia pic.twitter.com/qWYhTbiKXB — Andrey G Maya (@AndreyGMaya) September 30, 2022

Колумбийца забрали с ринга на носилках и доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у Киньонеса существенные повреждения головы, включая кровоизлияние, вызванное субдуральной гематомой. Боксе провел пять дней в коме, после чего его сердце навсегда остановилось.

Добавим, что фатальное поражение от Муньоса стало для Киньонеса только первым в его жизни. До этого Луис, начавший профессиональную карьеру в 2018 году, выиграл 10 поединков подряд.

Напомним, ранее 18-летний африканский боксер умер после тренировочного спарринга.

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