Favbet поддержал встречу Национальной платформы добродетели спорта с представителями хоккейного сообщества Украины

Украинская компания Favbet содействовала организации встречи Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями Федерации хоккея Украины. Компания продолжает содействовать проведению ключевых мероприятий Платформы в рамках меморандума с Министерством молодежи и спорта.

Стороны презентовали свои наработки в сфере противодействия коррупции в спорте и согласовали общий план мероприятий по тематике продвижения принципов добропорядочности спорта в 2024 году.

Председатель Платформы и исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отметил, что манипулирование спортивными соревнованиями является огромным вызовом современного спорта, поэтому политика добропорядочности спорта является одним из ведущих направлений деятельности Министерства.

Исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный

О результатах работы Национальной платформы добропорядочности спорта в 2023 году рассказала ее секретарь Наталия Радчук, которая проинформировала слушателей о статистике рассмотрения Межведомственной рабочей группой сообщений о нарушении спортивной добропорядочности и презентовала веб-сайт Платформы.

Наталья Радчук

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя Межведомственной рабочей группы Алексей Перевезенцев отметил, что Национальный олимпийский комитет также делает активные шаги по противодействию коррупционным проявлениям, руководствуясь международным опытом и практикой Международного олимпийского комитета по борьбе с манипулированием спортивными мероприятиями.

Вместе с тем вице-президент Федерации хоккея Украины Александра Слатвицкая презентовала наработки и проекты Международной федерации хоккея, международный опыт борьбы с нарушителями правил честной игры и отметила приоритетные направления работы ФХУ по противодействию манипуляциям и другим нарушениям спортивной этики и честной игры.

«Национальная платформа добропорядочности – действенный механизм надзора за чистотой спорта. В то же время это место для прозрачного диалога между представителями государства и спортивного сообщества для поиска совместных решений, обмена мнениями и опытом. Уверены, что в следующем году объемы деятельности Платформы и ее влияние будут только возрастать», – отметили в Favbet.

Украинская компания является партнером Минмолодежьспорта и Национальной платформы с лета 2023 года. Согласно тексту меморандума, стороны работают над защитой целостности спорта и спортивной этики в Украине. Речь идет об обмене информацией касательно подозрительных результатов, выработке механизмов противодействия коррупционным проявлениям, работе над улучшением соответствующего законодательства, а также об организации встреч и семинаров при участии представителей спортивного сообщества.

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