Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk является "высоко невредимым" для Декабря и является неустойчивым, чтобы записать в Февраль 11th/18th, Bob Arum был поставлен. Он пришел к тому, что на среднем достопримечательности является most likely location, але не необходимо Saudi Arabia with Qatar and UAE also options. [ @MarkKriegel ]