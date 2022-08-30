Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик в предстоящем поединке может выйти на ринг против Тайсона Фьюри в поединке за абсолютное чемпионство в тяжелом весе. ТСН Проспорт рассказывает все, что известно о возможной встрече.

Возможный поединок обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) стал самым ожидаемым событием мирового бокса.

Украинцу, владеющему престижными чемпионскими поясами WBA, WBO, IBF и IBO, не хватает только титула WBC для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

После успешной защиты титулов в реванше с Энтони Джошуа украинский боксер заявил, что его интересует только бой с Тайсоном Фьюри.

Фьюри в свою очередь жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным, а Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

Возможная дата

СМИ писали о том, что объединительное сражение Усик – Фьюри могут провести 17 декабря в Саудовской Аравии.

Однако эту информацию опроверг промоутер украинца Александр Красюк.

"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Фьюри – ред.) и принцами Саудовской Аравии", – заявил Красюк.

Глава Top Rank Боб Арум также заявил, что вероятность провести бой за "абсолюта" в декабре крайне мала.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk является "высоко невредимым" для Декабря и является неустойчивым, чтобы записать в Февраль 11th/18th, Bob Arum был поставлен. Он пришел к тому, что на среднем достопримечательности является most likely location, але не необходимо Saudi Arabia with Qatar and UAE also options. [ @MarkKriegel ] — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 28, 2022

Он отметил, что вероятнее всего, бой состоится 11-18 февраля.

Также Арум добавил, что наиболее вероятным местом проведения поединка будет Ближний Восток, но не обязательно это будет Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем противостоянии предпочитают британский чемпион.

На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1.55. На то, что абсолютным чемпионом станет Усик – 2.40. Ничья как наименее вероятный результат в боксе оценена коэффициентом 17.00.

Гонорары боксеров

Журналист ESPN Марк Кригель рассказал о подробностях гонорара.

"Этот бой действительно произойдет. Откуда я знаю? Что является причиной споров перед каждым большим поединком? Распределение гонорара.

70 на 30 или 60 на 40? Это будет 50 на 50. Я разговаривал с Бобом Арумом, он подтвердил мне, что этот вопрос решен. Остальные мои источники тоже подтверждают это", – сказал он.

По словам журналиста, детали гонорара свидетельствуют о том, что это сражение точно должно состояться.

Прогнозы известных боксеров

Бывший чемпион мира по двум весовым категориям Андре Ворд заявил, что возможный поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри интригует набором навыков обоих боксеров.

"В любом случае нельзя сбрасывать Усика со счетов, но Тайсон Фьюри — не Энтони Джошуа. У Фьюри есть любительский опыт. Тайсон – большой, у него отличный размах рук и он знает, как его использовать. В стиле Ф' Юри нет противоречий.

Мы видели, как Тайсон поднялся с конваса в бою против такого панчера, как Деонте Вайлдер. Он пропускал мощные удары, нокаутированные большинством бойцов. Фьюри нашел способ подняться, закусил капу, придерживался плана на бой и победил.

Я не думаю, что будет какая-то разница в его поединке с Усиком, но это бой, интригующий из-за набора навыков обоих боксеров. Впрочем, они отличаются габаритами", — цитирует Уорда Boxingnews 24.

По мнению известного эксбоксера Хасима Рахмана, у украинца Александра Усика есть все шансы победить британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я думаю, что Усик может победить Фьюри. Я считаю Александра лучшим среди тяжеловесов, выступающих на данный момент. Мне кажется, что Фьюри копирует Усика, и он добился в этом серьезных успехов. Но когда ты сражаешься с медленными супертяжами – это другой бокс, все, что Фьюри делает в плане бокса, Усик может сделать лучше.

Супертяжелый вес другой, потому что большинство супертяжел ленится. У них нет профессиональной этики, тогда как более мелкие ребята отличаются. Боксерский IQ Усика играет очень немаловажную роль. Во многих случаях интеллект маленьких бойцов может свести на нет преимущества их соперников", – сказал Рахман в интервью Fight Hype.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис желает увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

"Эй, ребята, мы можем наконец дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе? 19 лет – это большой срок и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!", — призвал он.

Бывший соперник обоих боксеров Майк Хантер считает, что украинец может использовать в поединке габариты Фьюри в свою пользу.

"Когда Фьюри выходит биться против кого-то с такими же габаритами, как и он, он может использовать свой вес. Но когда ты выходишь на ринг против боксера, который так же двигается на ногах, как и Усик, это будет гораздо сложнее. Я думаю, что Усику нужно будет внести пару корректировок, но не думаю, что вес будет иметь такое большое значение, как думают люди. Это только мое мнение. Это будет интересное сражение. Я почти уверен, что Усик справится со своей задачей очень хорошо", – сказал Хантер в интервью Sky Sports.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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