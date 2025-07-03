Федерация футбола Португалии отреагировала на гибель Диогу Жоты и его брата

Диогу Жота / © Associated Press

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Федерация футбола Португалии отреагировала на новость о гибели форварда "Ливерпуля" и национальной команды Диогу Жоты.

28-летний Жота вместе со своим братом Андре, игроком клуба "Пенафиэла" из португальской Сегунды, погибли в ДТП, произошедшем в провинции Самора на западе Испании.

"Португальская федерация футбола и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены из-за смерти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании.

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Диогу Жота был не только фантастическим игроком, который провел почти 50 матчей за национальную сборную, но и удивительным человеком – его уважали как партнеры, так и соперники. Он был источником радости и вдохновения для всего сообщества.

Федерация футбола Португалии выражает свои глубокие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Силвы, а также клубам "Ливерпуль" и "Пенафиэла", где выступали братья.

Федерация футбола Португалии уже обратилась в УЕФА с просьбой провести минуту молчания в этот четверг перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы.

Мы потеряли двух чемпионов. Их гибель – невосполнимая потеря для португальского футбола, и мы сделаем все, чтобы каждый день достойно чествовать их память", – говорится в посте португальской футбольной федерации в соцсети X.

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Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

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