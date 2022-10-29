Феерическая развязка: "Атлетико" после вылета из Лиги чемпионов сенсационно проиграл аутсайдеру Примеры

Мадридский "Атлетико" неожиданно уступил "Кадису" в выездном матче 12-го тура испанской Ла Лиги. Результативный поединок завершился со счетом 3:2 .

На первой минуте нападающий хозяев Тео Бонгонда вывел свою команду вперед. Затем команды не могли забить аж до 81-й минуты, когда Алекс Фернандес отправил второй мяч в сетку ворот "матрасников".

Однако команда Диего Симеоне не была настроена так легко капитулировать. На 85-й минуте защитник "Кадиса" Луис Эрнандес поразил свои ворота, а через четыре минуты Жоау Феликс сравнял счет в матче.

Развязка этого напряженного противостояния наступила на 90+9-й минуте, когда форвард хозяев Рубен Собрино шокировал "Атлетиком" победным голом.

"Атлетико" с 23 очками пока что остается на третьем месте в таблице Ла Лиги. "Кадис" с 10 баллами поднялся на 18-ю строчку.

В следующем туре "матрасники" 6 ноября будут принимать "Эспаньол", а "Желтая субмарина" днем ранее на выезде сыграет против "Хетафе".

Напомним, на неделе "Атлетико" потерпел еще одно громкое фиаско. Подопечные Диего Симеоне в матче с безумной концовкой не смогли обыграть леверкузенский "Байер" и вылетели из Лиги чемпионов.

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