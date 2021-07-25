Феерическая сенсация на Олимпиаде-2020: американские баскетболисты проиграли впервые за 17 лет

Феерическая сенсация на Олимпиаде-2020: американские баскетболисты проиграли впервые за 17 лет

Неизменных обладателей золотых наград трех последних Олимпийских игр остановили французы.

Громкая сенсация произошла на баскетбольном турнире Олимпийских игр-2020. Сборная США в стартовом матче группового этапа проиграла команде Франции со счетом 76:83.

Для американцев это поражение стало первым на Олимпиадах с 2004 года. Последний раз команда США уступала Аргентине в полуфинале Олимпийских игр-2004 в Афинах. На трех следующих Олимпиадах (2008, 2012 и 2016) американцы брали "золото", не проиграв ни одного матча.

Таким образом, прервалась невероятная выигрышная серия американской сборной, которая продолжалась 25 поединков.

UPSET IN TOKYO



France (650) comes back in the fourth to upset Team USA!



The loss snaps the American's 24 game winning streak in the Olympics pic.twitter.com/rdnB9H2NhC — BetQL (@betqlapp) July 25, 2021

Отметим, что это поражение не ставит крест на турнирных амбициях американцев. В 1/4 финала из группы выходят по две команды, поэтому команда США еще имеет шанс наверстать упущенное.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 25 июля в нашей онлайн-трансляции.

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