Феерическая сенсация на Олимпиаде-2020: американские баскетболисты проиграли впервые за 17 лет

Неизменных обладателей золотых наград трех последних Олимпийских игр остановили французы.
Громкая сенсация произошла на баскетбольном турнире Олимпийских игр-2020. Сборная США в стартовом матче группового этапа проиграла команде Франции со счетом 76:83.
Для американцев это поражение стало первым на Олимпиадах с 2004 года. Последний раз команда США уступала Аргентине в полуфинале Олимпийских игр-2004 в Афинах. На трех следующих Олимпиадах (2008, 2012 и 2016) американцы брали "золото", не проиграв ни одного матча.
Таким образом, прервалась невероятная выигрышная серия американской сборной, которая продолжалась 25 поединков.
UPSET IN TOKYO— BetQL (@betqlapp) July 25, 2021
France (650) comes back in the fourth to upset Team USA!
The loss snaps the American's 24 game winning streak in the Olympics pic.twitter.com/rdnB9H2NhC
Отметим, что это поражение не ставит крест на турнирных амбициях американцев. В 1/4 финала из группы выходят по две команды, поэтому команда США еще имеет шанс наверстать упущенное.
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