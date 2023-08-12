Феерический дебют: экс-звезда "Ливерпуля" оформил хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Роберто Фирмино трижды забил в своем первом матче за "Аль-Ахли".

Бразильский нападающий Роберто Фирмино, который этим летом перебрался из английского "Ливерпуля" в саудовский "Аль-Ахли", отличился первыми голами за новый клуб.

31-летний форвард стал героем матча стартового тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазема".

Фирмино вышел в стартовом составе и оформил хет-трик. Бразилец поразил сетку ворот соперника на 6-й, 10-й и 72-й минутах.

Отметим, что второй гол Роберто забил после передачи еще одного звездного новичка "Аль-Ахли" Рияда Мареза.

В итоге команда Фирмино и Мареза одержала победу со счетом 3:1 . За гостей единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Барбоза.

Обзор матча

Напомним, в начале июля Фирмино перешел в "Аль-Ахли" в статусе свободного агента по окончании своего контракта с "Ливерпулем". Бразилец подписал с саудовским клубом соглашение на три сезона, до июня 2026 года.

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