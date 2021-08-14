Феерический дебют: лидер сборной Украины признан лучшим игроком матча Чемпионата Португалии (видео)

Нападающий заработал для соперника удаление, сделал голевой пас и забил.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился шикарным дебютом в Чемпионате Португалии.
25-летний нападающий вышел в стартовом составе "Бенфики" на игру 2-го тура с "Арокой" и уже на 8-й минуте заработал для соперника удаление. На 38-й минуте Роман создал первый гол, выкатив мяч на пустые ворота Джанлуке Вальдшмидту.
Um golo com assinatura de Waldschuck. #SLBFCA pic.twitter.com/RniD44l2Gl— MasterPT (@MasteringPT) August 14, 2021
На 43-й минуте украинец забил уже сам. Форвард метров с семи замкнул передачу с правого фланга от Пицци.
Temos matador - Yaremchuk! #SLBFCA pic.twitter.com/oRBuThtrO3— MasterPT (@MasteringPT) August 14, 2021
Встреча так и завершилась со счетом 2:0. Роман был заменен на 57-й минуте и по итогам поединка был признан лучшим его игроком.
YOU CHOSE! Yaremchuk is the Man of the Match!#SLBFCA #WeAreBenfica pic.twitter.com/EUCBJguHKq— SL Benficachuk again (@slbenfica_en) August 14, 2021
- Яремчук перешел в стан "орлов" из бельгийского "Генка" за 17 млн евро.
- Для Романа это был второй матч за "Бенфику". Ранее он помог команде обыграть московский "Спартак" в ответном поединке квалификации Лиги чемпионов. После той игры англоязычный Twitter клуба был переименован в "Бенфикачук".