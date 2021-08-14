Феерический дебют: лидер сборной Украины признан лучшим игроком матча Чемпионата Португалии (видео)

Нападающий заработал для соперника удаление, сделал голевой пас и забил.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился шикарным дебютом в Чемпионате Португалии.

25-летний нападающий вышел в стартовом составе "Бенфики" на игру 2-го тура с "Арокой" и уже на 8-й минуте заработал для соперника удаление. На 38-й минуте Роман создал первый гол, выкатив мяч на пустые ворота Джанлуке Вальдшмидту.

На 43-й минуте украинец забил уже сам. Форвард метров с семи замкнул передачу с правого фланга от Пицци.

Встреча так и завершилась со счетом 2:0. Роман был заменен на 57-й минуте и по итогам поединка был признан лучшим его игроком.

Яремчук перешел в стан "орлов" из бельгийского " Генка " за 17 млн евро.

в стан "орлов" из бельгийского " " за 17 млн евро. Для Романа это был второй матч за "Бенфику". Ранее он помог команде обыграть московский "Спартак" в ответном поединке квалификации Лиги чемпионов. После той игры англоязычный Twitter клуба был переименован в "Бенфикачук".

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