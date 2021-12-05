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Феерический нокаут: киргизский боец ММА ошарашил соперника "вертухой" в голову (видео)

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Феерический нокаут: киргизский боец ММА ошарашил соперника "вертухой" в голову (видео)

twitter.com/MMAFighting

Рафаэль Физиев эффектно завершил поединок в третьем раунде.

Киргизский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев зрелищно победил новозеландца Брэда Ридделла на турнире UFC Fight Night (on ESPN 31) в Лас-Вегасе (США).

Физиев нокаутировал соперника в третьем раунде. Рафаэль подловил Риделла, который слишком низко опустил руки, мощным ударом с разворота ногой в голову. Новозеландец был так ошеломлен, что начал оседать на канвас.

От безжалостного добивания его спас рефери, вовремя остановивший поединок.

  • Для 28-летнего Физиева победа стала 11-й в смешанных единоборствах при одном поражении.
  • Ридделл проиграл второй раз в карьере. В его активе также 10 побед, до поражения он выиграл семь боев подряд.

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