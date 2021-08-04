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Феерическое выступление борцов: Коляденко принесла Украине четвертую медаль за день на Олимпиаде в Токио

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Феерическое выступление борцов: Коляденко принесла Украине четвертую медаль за день на Олимпиаде в Токио

Associated Press

Очередная награда - бронзовая.

Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко завоевала бронзовую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В схватке за третье место наша соотечественница со счетом 3:1 победила Анастасию Григорьеву из Латвии.

Это уже четвертая медаль для Украины в среду, 4 августа, на Играх в Токио и третья, завоеванная в борьбе. Ранее олимпийским чемпионом стал Жан Беленюк, а серебряным призером - Парвиз НасибовМарта Федина и Анастасия Савчук завоевали "бронзу" в артистическом плавании.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио десять медалей - одна золотая, семь бронзовых и две серебряные.
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