Феерическое выступление борцов: Коляденко принесла Украине четвертую медаль за день на Олимпиаде в Токио

Феерическое выступление борцов: Коляденко принесла Украине четвертую медаль за день на Олимпиаде в Токио

Очередная награда - бронзовая.

Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко завоевала бронзовую награду на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В схватке за третье место наша соотечественница со счетом 3:1 победила Анастасию Григорьеву из Латвии.

Это уже четвертая медаль для Украины в среду, 4 августа, на Играх в Токио и третья, завоеванная в борьбе. Ранее олимпийским чемпионом стал Жан Беленюк, а серебряным призером - Парвиз Насибов. Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали "бронзу" в артистическом плавании.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио десять медалей - одна золотая, семь бронзовых и две серебряные.

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