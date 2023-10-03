Феерия Беллингема: "Реал" вырвал победу над "Наполи" в зрелищном матче Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" обыграл "Наполи" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 2:3 .

Первыми в этой встрече забили хозяева. На 19-й минуте Лео Эстигор головой добил мяч в сетку, после того как Натан ударом головой попал в перекладину.

На 27-й минуте "сливочные" отыгрались – Джуд Беллингем перехватил передачу Джованни Ди Лоренцо и вывел на удар Винисиуса Жуниора, который точно пробил низом под дальнюю штангу.

На 34-й минуте "Реал" повел в счете – Беллингем добавил к ассисту еще и забитый мяч, отличившись после эффектного сольного прохода.

В начале второго тайма неаполитанцам удалось восстановить паритет в игре. На 54-й минуте Петр Зелинский реализовал пенальти, назначенный арбитром за игру рукой Начо в собственной штрафной.

Развязка в этом противостоянии наступила на 78-й минуте. Федерико Вальверде нанес мощный дальний удар под перекладину по центру ворот. Автогол засчитали на вратаря "партенопейцев" Алекса Мерета, от которого мяч оказался в сетке.

В другом матче второго тура группы С немецкий "Унион" потерпел домашнее поражение от португальской "Браги" (2:3).

По итогам двух туров "Реал" (6 очков) лидирует в этом квартете. "Наполи" и "Брага" имеют по три балла, "Унион" – ни одного.

Матчи третьего тура ЛЧ состоятся 24 октября: "Брага" – "Реал", "Унион" – "Наполи".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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