Феерия Буяльского, пенальти и курьез: "Динамо" разбило "Десну" и захватило лидерство в УПЛ (видео)

Феерия Буяльского, пенальти и курьез: "Динамо" разбило "Десну" и захватило лидерство в УПЛ (видео)

Подопечные Мирчи Луческу не имели проблем в матче с черниговцами.

Киевское "Динамо" крупно обыграло черниговскую "Десну" в поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Динамо" имени Лобановского завершилась победой столичного клуба со счетом 4:0.

"Бело-синие" с первых минут матча стали действовать активно и на 30-й минуте смогли добиться успеха и распечатать ворота гостей. Николай Шапаренко отдал на Виталия Буяльского, а тот роскошным ударом поразил дальний угол.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Десна - 1:0. Видео гола Буяльского (30`)

Через семь минут киевляне во второй раз забили в ворота черниговцев. Александр Сафронов сбил в своей штрафной Буяльского, помешав тому сыграть на добивании. Виктор Цыганков с 11-метровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Десна - просмотр VAR: было ли нарушение правил

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Десна - 2:0. Видео гола Цыганкова с пенальти (37`)

После перерыва "Динамо" продолжило диктовать условия и на 57-й минуте снова отличилось в воротах "Десны". Тарас Завийский неудачно сбросил мяч перед штрафной своей команды, а Буяльский воспользовался этим подарком и оформил дубль.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Десна - 3:0. Видео гола Буяльского (56`)

Однако, это был еще не конец ужасного вечера для черниговской команды. На 79-й минуте подопечные Александра Рябоконя пропустили в четвертый раз. Завийский курьезно срезал мяч в свои ворота после удара головой от летнего новичка киевлян Ильи Шкурина.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Десна - 4:0. Видео гола в свои ворота (78`)

"Динамо" благодаря победе возглавило турнирную таблицу УПЛ, в активе киевлян 13 очков после 5 туров. "Десна" (12 баллов) занимает третье место.

В следующем туре "бело-синие" 28 августа примут "Колос", а черниговцы на следующий день дома сыграют против "Вереса".

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