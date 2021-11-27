Феерия Довбика и Гуцуляка: "Днепр-1" разорвал "Ворсклу" с самым быстрым голом сезона в УПЛ (видео)

Феерия Довбика и Гуцуляка: "Днепр-1" разорвал "Ворсклу" с самым быстрым голом сезона в УПЛ (видео)

Подопечные Игоря Йовичевича не оставили полтавской команде никаких шансов.

"Днепр-1" разгромил "Ворсклу" в центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок претендентов на бронзовые награды и попадание в еврокубки завершился со счетом 5:1 .

Хозяева поля вышли вперед на первой минуте встречи. Полузащитник днепровской команды Алексей Гуцуляк отличился на восьмой секунде. Это самый быстрый гол в нынешнем сезоне и один из самых быстрых в истории Чемпионата Украины.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 1:0. Видео гола Гуцуляка (1`)

Гуцуляк был близок к тому, чтобы повторить рекорд Романа Яремчука, который в октябре 2016 также забил на восьмой секунде в ворота Ворсклы, когда выступал за "Александрию". Таймер во время трансляции показывал восьмую секунду, но на самом деле Алексей забил на несколько секунд позже.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом днепрян в счете. Вот во втором тайме команда Игоря Йовичевича буквально сокрушила своих соперников. На 50-й минуте Артем Довбик не реализовал пенальти, но быстро поправился и на 52-й минуте забил с игры.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 2:0. Видео гола Довбика (52`)

Через две минуты неутомимый Довбик оформил дубль. Это его 11-й и 12-й голы в сезоне. Артем возглавляет бомбардирскую гонку УПЛ. У его ближайшего преследователя, Виктора Цыганкова из "Динамо" - 10 мячей.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 3:0. Видео гола Довбика (54`)

На 58-й минуте Александр Пихаленок забил четвертый мяч в ворота полтавчан, ассистировал ему Гуцуляк.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 4:0. Видео гола Пихаленка (58`)

А еще через четыре минуты Гуцуляк оформил дубль с передачи Довбика.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 5:0. Видео гола Гуцуляка (62`)

Единственное, что смогла "Ворскла", это забить гол престижа. На 84-й минуте отличился Даниил Кравчук.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 5:1. Видео гола Кравчука (84`)

Видеообзор матча

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Ворскла - 5:1. Обзор матча