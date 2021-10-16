Феерия Фирмино: "Ливерпуль" поиздевался над "шершнями" и захватил лидерство в АПЛ

Феерия Фирмино: "Ливерпуль" поиздевался над "шершнями" и захватил лидерство в АПЛ

Бразилец оформил хет-трик плюс ассист.

"Ливерпуль" на выезде разобрался с "Уотфордом" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на "Викаридж Роуд" завершился разгромом от "мерсисайдцев" - 5:0.

В первом тайме команда Юргена Клоппа дважды поразила ворота соперников. На 9-й минуте Садио Мане открыл счет с передачи Мохамеда Салаха. А на 37-й минуте отличился Роберто Фирмино, ассистировал ему Джеймс Милнер.

После перерыва "красные" продолжили гнуть свою линию - мяч еще трижды побывал в воротах "шершней". На 52-й минуте Фирмино оформил дубль, а уже через две минуты бразилец добавил в свой актив еще и результативную передачу, которую превратил в гол Салах. В компенсированное время Фирмино забил свой третий мяч и установил окончательный счет в поединке.

"Ливерпуль" (18 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ, как минимум временно опередив "Челси" (16 баллов) - "синие" сегодня сыграют против "Брентфорда".

"Уотфорд" (7 пунктов) остался на 15-й позиции.

В 9-м туре АПЛ "красные" 24 октября сыграют на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду, а команда Клаудио Раньери днем ранее на "Гудисон Парк" сразится с "Эвертоном".

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