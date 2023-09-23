Мюнхенцы на своем поле разбили клуб, за который выступает Иван Ордец.

"Бавария" нанесла сокрушительное поражение "Бохуму" в домашнем матче 5-го тура немецкой Бундеслиги – 7:0 .

Команда Томаса Тухеля обеспечила себе победу еще в первом тайме, забив в ворота гостей четыре безответных гола. Отличились Максим Чупо-Мотинг, Гарри Кейн, Маттейс Де Лигт и Лерой Сане.

После перерыва мюнхенский клуб продолжил голевую феерию. На 54-й минуте Кейн реализовал пенальти и оформил дубль после того, как украинский футболист-предатель Иван Ордец сыграл рукой в собственной штрафной площадке.

На 81-й минуте "Рекордмастер" в шестой раз отправил мяч в сетку ворот "Бохума" – Матис Тель точным ударом завершил пас от Кейна.

Этим все не кончилось. На 88-й минуте Кейн оформил хет-трик. Капитан сборной Англии завершил этот матч с тремя голами и двумя результативными передачами. Всего на его счету 7 мячей и 3 ассиста в чемпионате Германии.

Обзор матча

"Бавария" (13 очков) поднялась на первое место в Бундеслиге. "Бохум" (3 балла) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "Бавария" на выезде сыграет против "РБ Лейпцига", а "Бохум" примет "Боруссию" Менхенгладбах. Оба матча состоятся 30 сентября.

Напомним, Ордец – бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. С 2019 года он выступал за "Динамо" Москва и только на пятом месяце полномасштабного российского вторжения покинул государство-террорист и перебрался в чемпионат Германии.

В мае прошлого года сообщалось, что Ордец развлекся на вечеринке в Москве, пока оккупанты обстреливали его родной край.

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