Феерия Мбаппе: Франция за 20 минут уничтожила Нидерланды на старте квалификации к Евро-2024 (видео)

Сборная Франции на своем поле разбила национальную команду Нидерландов в матче 1-го тура отбора на Евро-2024 – 4:0 .

"Трехцветные" решили судьбу противостояния еще в первом тайме. Уже на 2-й минуте после передачи Килиана Мбаппе отличился Антуан Гризманн.

На 8-й минуте преимущество французов удвоил Дайот Упамекано.

На 21-й минуте Мбаппе добавил к своему ассисту еще и гол, результативную передачу ему отдал Орельен Чуамени.

Точку в матче на 88-й минуте поставил все тот же неудержимый Мбаппе, который оформил дубль. Для 24-летнего нападающего это был дебютный поединок в роли капитана сборной Франции.

В компенсированное время "Оранжевые" имели возможность забить гол престижа, но Мемфис Депай не реализовал пенальти.

В другом поединке стартового тура группы B Греция на выезде разгромила Гибралтар (0:3). Также в этом квинтете выступает команда Ирландии, которая пропускает первый тур.

Во втором туре 27 марта Франция в гостях сыграет с Ирландией, а Нидерланды примут Гибралтар.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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