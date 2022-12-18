Феерия Мбаппе не помогла: Аргентина в невероятном матче отобрала у Франции титул чемпиона мира

"Альбиселесте" в третий раз в истории победили на Мундиале.

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины одолела национальную команду Франции в решающем матче чемпионата мира-2022. Поединок на стадионе "Лусаил-Айконик" завершился со счетом 3:3 , а в серии пенальти более точными оказались аргентинцы.

Счет матча открыл Лионель Месси на 23-й минуте. Усман Дембеле нарушил правила, нанеся удар не по мячу, а по ногам Анхеля Ди Марии – арбитр назначил пенальти. Месси хладнокровно низом отправил мяч в правый угол, а Уго Льорис прыгнул в другой.

Еще до конца тайма Аргентина укрепила свое преимущество – роскошную контратаку после передачи Алексиса Мак Аллистера завершил Ди Мария.

Почти до конца матча казалось, что победитель уже определен, однако за 10 минут до конца матча арбитр назначил пенальти в ворота аргентинцев – Николас Отаменди в штрафной прихватил за плечо Рандаля Коло Муани. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Килиан Мбаппе, пробив низом в левый угол. Эмилиано Мартинес угадал направление удара, но отразить не сумел.

За 97 секунд Мбаппе сравнял счет, отправив в одно касание мяч в угол после передачи Лилиана Тюрама. Это самый быстрый дубль в истории Мундиаля.

В экстратайме аргентинцы вышли вперед. С ударом Лаутаро Мартинеса справился голкипер, но Месси добил мяч в сетку. Однако через несколько минут Мбаппе снова сравнял счет. Он попал в руку Гонсало Монтьелю, а затем реализовал пенальти.

Итак, победитель определился в серии пенальти. За "альбиселесте" забили Лионель Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтиель, тогда как у французов Кингсли Коман и Орельен Чуамэни упустили возможность забить.

Таким образом, победив Францию, Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира. Ранее главный трофей "альбиселесте" добывали в 1978-м и 1986-м.

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