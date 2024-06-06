Феерия Мбаппе: сборная Франции разбила Люксембург в товарищеском матче (видео)

Сборная Франции разгромила Люксембург в товарищеском поединке в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Домашняя для "Ле Блэ" встреча завершилась со счетом 3:0 .

Главным героем матча стал звездный нападающий Килиан Мбаппе, который накануне официально перешел в мадридский "Реал".

Мбаппе занес в свой актив забитый мяч и две результативные передачи. В конце первого тайма после его ассиста Рандаль Коло Муани открыл счет в игре.

После перерыва команда Дидье Дешама еще дважды поразила ворота соперника. На 70-й минуте Жонатан Клос нанес точный удар, воспользовавшись пасом Мбаппе.

Окончательный счет матча на 85-й минуте установил уже сам Килиан, забив гол с передачи Брэдли Барколя.

Обзор матча Франция – Люксембург

Перед чемпионатом Европы французская сборная проведет еще один спарринг – 9 июня на своем поле против Канады.

На континентальном первенстве "трехцветные" сыграют в группе D против Польши, Нидерландов и Австрии.

Команда Люксембурга 8 июня на выезде сразится в спарринге с Бельгией, которая является соперником сборной Украины на Евро-2024. Сами люксембуржцы не прошли квалификацию на грядущий ЧЕ.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут с 14 июня по 14 июля в Германии.

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