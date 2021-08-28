Феерия от де Пены: "Динамо" унизило "Колос" в Киеве и ушло на перерыв лидером УПЛ (видео)

"Бело-синие" за тайм уничтожили соперника.
Киевское "Динамо" разгромило ковалевский "Колос" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на НСК "Олимпийский" в столице завершилась со счетом 7:0.
Героем встречи стал Карлос де Пена - на его счету два забитых мяча и две результативные передачи. Первым голом он отметился уже на 5-й минуте.
На 9-й минуте Николай Шапаренко с паса Ильи Шкурина забил второй мяч.
На 25-й минуте де Пена записал на свой счет первый ассист. Забил с его передачи Томаш Кендзера.
На 34-й минуте Виталий Буяльский сделал счет 4:0.
Спустя пять минут де Пена оформил дубль.
Перед самым перерывом Карлос уже ассистировал Виктору Цыганкову.
На 67-й минуте "бело-синие" поставили точку в матче. Дубль сделал Цыганков.
- "Динамо" набрало 16 очков и единолично лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Колос" с 5 баллами и матчем в запасе идет 11-м.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
- В 7-м туре "Динамо" в гостях сыграет с харьковским "Металлистом 1925", а "Колос" примет "Мариуполь".