Феерия от Довбика: дубль героя Евро-2020 спас "Днепр-1" от поражения в матче УПЛ с "Ворсклой"

Феерия от Довбика: дубль героя Евро-2020 спас "Днепр-1" от поражения в матче УПЛ с "Ворсклой"

Поединок получился весьма результативным.

Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть "Днепр-1" в домашнем матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Хозяева уже на 7-й минуте забили свой первый гол в новом чемпионате. Его автором стал форвард Руслан Степанюк, отличившийся с передачи Оливье Тилля.

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На 56-й минуте гости остались в меньшинстве. Подвел команду ее капитан Сергей Логинов, получивший два предупреждения и покинувший поле.

Тем не менее, всего через три минуты "Днепр-1" отыгрался. Забитым мячом отметился герой Евро-2020 Артем Довбик, ассистировал ему Марио Чуже.

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На 67-й минуте "Ворскла" снова вышла вперед. Помог полтавчанам автогол Александра Сватка. Прошло пять минут, и счет стал равным. Ничью днепрянам принес тот же Довбик, оформивший дубль.

Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.

В сезоне-2021/2022 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

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