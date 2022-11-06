Феерия Салаха: "Ливерпуль" нанес поражение "Тоттенхэму" в АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа вернулась на победную тропу после двух подряд поражений в чемпионате.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в выездном матче 15-го тура английской Премьер-лиги – 1:2 .

Героем встречи стал нападающий "красных" Мохаммед Салах. На 11-й минуте египтянин открыл счет с передачи летнего новичка мерсисайдцев Дарвина Нуньеса.

А на 40-й минуте Салах оформил дубль, укрепив преимущество своей команды.

Во втором тайме "шпоры" сократили отставание – на 70-й минуте отличился Харри Кейн, но на большее подопечных Антонио Конте не хватило.

Таким образом, "Ливерпуль" прервал серию из двух поражений в АПЛ. В предыдущих матчах команда Юргена Клоппа неожиданно уступила "Ноттингему" и "Лидсу", которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

Тоттенхэм – Ливерпуль: обзор матча

"Ливерпуль" набрал 19 очков и поднялся на восьмое место в АПЛ. "Тоттенхэм" с 26 баллами находится на четвертой позиции.

В следующем туре "красные" будут принимать "Саутгемптон", а "Тоттенхэм" на своем поле сыграет с "Лидсом". Матчи пройдут 12 ноября.

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