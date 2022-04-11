Фехтовальщица со Львова в рядах ВСУ защищает родину от оккупантов

Фехтовальщица со Львова в рядах ВСУ защищает родину от оккупантов

Анастасия Ивченко не побоялась с оружием в руках дать отпор российской агрессии.

Фехтовальщица со Львова Анастасия Ивченко вступила в Вооруженные Силы Украины, чтобы защищать родную землю от российских захватчиков.

Об этом сообщил Львовский областной совет.

"За успехи в спорте Анастасия Ивченко награждена медалью "За труд и доблесть". В дни войны мужественная львовянка взяла в руки оружие, чтобы противостоять российским оккупантам.

Верим, что наши Вооруженные Силы как можно быстрее одолеют рашистов и одержат важнейшую для Украины победу", - говорится на странице Львовского областного совета в Facebook.

Анастасия Ивченко - мастер спорта международного класса по фехтованию на шпагах. Спортсменка неоднократно побеждала и добывала медали чемпионата Украины. Она является серебряной призеркой юниорского чемпионата мира, а также выиграла бронзу на Всемирной Универсиаде 2013 года.

Ранее сообщалось, что на защиту родины стали известные биатлонисты: Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Анна Кривонос.

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