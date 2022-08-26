"Фенербахче" и обидчики "Днепра-1": "Динамо" узнало соперников на групповом этапе Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет представлять Украину во втором по престижности еврокубке - Лиге Европы. "Бело-синие" узнали соперников в групповом раунде.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23, по результатам которой своих соперников узнал и единственный представитель Украины в этом турнире - киевское "Динамо".

"Бело-синие" были посеяны из первой корзины и сыграют в группе B с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским АЕК Ларнака.

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Напомним, что "Динамо" имело шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, однако подопечные Мирчи Луческу уступили португальской "Бенфике" в плей-офф (0:2, 0:3).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах этого турнира.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится на "Пушкаше Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

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