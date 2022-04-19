Фенербахче - Шахтер: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Смотрите третью товарищескую встречу "горняков" в поддержку Украины.

Во вторник, 19 апреля, донецкий "Шахтер" проведет очередной благотворительный матч своего евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.

Соперником команды Роберто Де Дзерби будет турецкий "Фенербахче". Встреча состоится в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу"

Этот поединок станет третьим в серии благотворительных поединков горняков с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу" - тогда на нужды украинцев собрали 102 тысяч евро, а также обыграла польскую "Лехию" благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя.

Смотрите матч "Фенербахче" - "Шахтер" в прямом эфире на нашем сайте. Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.

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