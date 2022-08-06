"Фенербахче" заплатит 50 тысяч евро из-за кричалок "Путин" на матче с киевским "Динамо"

Союз европейских футбольных ассоциаций наказал турецкий клуб "Фенербахче" за неподобающее поведение фанатов в матче квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".



Об этом говорится на сайте УЕФА.

УЕФА решил оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро "за бросание предметов и выкрикивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть запретных скандирований".

Также клуб наказали частичным закрытием трибун, но пока условно - с испытательным сроком на два года.

Как сообщалось ранее, 27 июля во время игры против украинского клуба турецкие болельщики начали скандировать имя российского президента Владимира Путина после того, как "Динамо" открыло счет.

Напомним, президент турецкой команды Али Коч отказался извиняться перед Украиной за этот инцидент.

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