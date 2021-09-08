Феномен "сине-желтых" паралимпийцев: как украинская сборная стала одной из сильнейших на планете

Феномен "сине-желтых" паралимпийцев: как украинская сборная стала одной из сильнейших на планете

Перевод материала The New York Times о нашей паралимпийской команде, которая достигает невероятных результатов на международной арене.

Национальная команда Украины триумфильно выступила на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наша страна была представлена в столице Японии сравнительно небольшой сборной, которая насчитывала 143 спортсмена, однако оказалась в топ-6 медального зачета и стала пятой по количеству выигранных наград.

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В Токио "сине-желтые" смогли завоевать 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Потрясающий успех Украины отмечают во всем мире. В частности, авторитетное издание The New York Times посвятило украинским паралимпийцам статью, которая называется "Почему маленькая паралимпийская сборная Украины наносит такой большой удар".

ТСН Проспорт представляет читателям перевод этого материала.

Украинские паралимпийцы выиграли всего на 6 медалей меньше, чем США

Украинцы заняли пятое место по общему количеству медалей в Токио. Они завоевали 98 наград, всего на шесть меньше, чем у США, несмотря на гораздо меньшую делегацию. С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины - это чудо маленького рынка, славянский эквивалент Oakland Athletics.

Каждая из четырех стран, расположившихся выше - Китай, Великобритания, Россия и США - имели в Токио более 220 спортсменов, тогда как Украина привезла 139 спортсменов.

украинские паралимпийцы / facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

"Это небольшая страна, которая явно превосходит свой вес", - сказал Крейг Спенс, ведущий представитель Международного паралимпийского комитета.

Этому успеху нет аналогов среди украинских олимпийцев, которые заняли 16-е место по количеству медалей в Токио. Они выиграли одну золотую медаль, на четыре меньше, чем Максим Крыпак, чьи семь медалей в плавании - пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая - сделали его самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио.

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Максим Крыпак / paralympic.org.ua

Украина систематически в лидерах на летних и зимних Паралимпиадах

Украина была одной из шести стран-лидеров по количеству медалей на девяти Паралимпийских играх подряд, летних и зимних, несмотря на то, что она последовательно входит в беднейшие страны Европы и считается ООН "тяжелым домом" для людей с инвалидностью.

Последние годы этот спортивный успех практически не прерывался, несмотря на аннексию Россией Крыма в 2014 году, что фактически отлучило украинских претендентов на Паралимпийские игры от их высокопроизводительного учебного центра на Черном море. Технически Украина оставалась владельцем центра, но Валерий Сушкевич, депутат парламента и президент Паралимпийского комитета страны, сказал, что его использование оказалось слишком сложным.

Новый центр с необходимым адаптивным оборудованием остается недостроенным в Днепре, городе в контролируемой правительством части Востока Украины.

Флаг Украины неоднократно поднимался на Паралимпиаде в Токио / paralympic.org.ua

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67-летний Сушкевич вырос при советской власти, пользуясь инвалидной коляской, и стал конкурентоспособным пловцом, несмотря на сильные предубеждения относительно публичных демонстраций людей с инвалидностью.

"Это было не так хорошо для картины Советского Союза", - сказал Сушкевич через переводчика, вспоминая, что ему фактически сказали: "Вы должны быть вне этого общества".

Советская власть стремилась добиться успехов на Олимпийских играх, но отправила спортсменов на Паралимпиаду только в 1988 году, в последний цикл до полного распада страны в 1991 году.

Украина впервые выступила на Паралимпийских играх как независимая страна на Играх в Атланте 1996 года, завоевав лишь семь медалей, что равно общей сумме наград Крыпака в Токио.

Украинская паралимпийская "четверка" по плаванию, paralympic.org.ua

Система "Инваспорт"

Но Сушкевич строил программу "Инваспорт", которая разместила спортивные центры для людей с инвалидностью в каждой из двух десятков областей Украины или административные подразделения, а также создала спортивные школы для детей.

"Инваспорт объединил государственную систему и неправительственную систему", - сказал он, имея целью позволить людям активизироваться настолько, чтобы способствовать паралимпийцам.

paralympic.org.ua

Мотивация украинских паралимпийцев

Но существовал значительный стимул для создания спортивной карьеры. Без этого люди с инвалидностью имели мало возможностей зарабатывать на жизнь.

"До спорта у меня практически ничего не было. На самом деле, не практически. Буквально у меня ничего не было. У меня не было квартиры. У меня не было зарплаты. У меня не было хорошей пенсии. Но теперь, благодаря спорту, у меня есть все это", - сказала Лидия Соловьева, трехкратная паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу, в 2012 году для ВВС.

Сергей Емельянов - победитель Паралимпиады-2020 в гребле / paralympic.org.ua

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Марта Хуртадо подтвердила, что люди с инвалидностью в Украине, как правило, имеют очень ограниченные перспективы.

"В Украине наблюдается относительно высокая степень институционализации людей с инвалидностью, а не предоставление услуг на основе семей и общин", - написала она в электронном письме, добавив: "Инклюзивное образование для детей с инвалидностью остается редкостью, чем нормой. Это результат ограниченной инфраструктуры и сильных негативных установок в обществе".

paralympic.org.ua

Бегунья Оксана Ботурчук, четырехкратная участница Паралимпийских игр, которая завоевала три серебряные медали в Токио, сказала, что стала несколько более узнаваемой в Украине после выхода фильма о своей жизни "Пульс" в этом году.

"Но в моей стране спортсмены на Паралимпийских играх не очень популярны. Все удивлены, узнав, кто я. Они говорят: "О, ты серебряный призер Паралимпийских игр?", - сказала она.

Оксана Ботурчук / paralympic.org.ua

Положительные сдвиги при президентстве Зеленского

Этим летом президент Украины Владимир Зеленский посетил паралимпийскую сборную страны накануне ее поездки в Токио и извинился "за то, что ни один президент не присутствовал при отправке наших паралимпийцев как на летние, так и на зимние игры за все эти годы".

Перед зимними Паралимпийских играми 2018 года состоялись два существенных изменения: прямые трансляции событий и увеличение денежных премий в соответствии с тем, что получили олимпийцы.

украинские паралимпийцы / paralympic.org.ua

Сушкевич сказал, что вознаграждение составляет около 125 тысяч долларов за золотую медаль, 80 тысяч долларов за "серебро" и 55 тысяч долларов за "бронзу". Ранее, по его словам, награды составляли около 40 тысяч долларов за "золото", 26 тысяч долларов за серебро и 8 тысяч долларов за "бронзу", или столько, сколько олимпийцы и паралимпийцы США получают сейчас.

Владимир Зеленский провожает украинскую паралимпийскую сборную в Токио / facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Украинские паралимпийцы творят настоящие чудеса

Результаты этого лета, признал Сушкевич, были неутешительными по сравнению с тем, что страна заняла третье место (позади Китая и Великобритании) в медальном зачете Игр 2016 года. Тогда украинцы выиграли 41 "золото" против 24 в этом году (Международный паралимпийский комитет формально классифицирует команды по золотым медалям, а не по общей сумме).

Двукратный призер Паралимпиады-2020 легкоатлет Игорь Цветов / paralympic.org.ua

Возвращение конкурентов из России, которым было запрещено участвовать в 2016 году из-за раскрытия информации о допинговой программе, спонсируемой государством, почти гарантировало Украине более низкую позицию в медальном зачете этим летом. А небольшая украинская делегация редко включает в себя участников по таким видам спорта, как баскетбол на колясках, регби или голбол, виды спорта, в которых Соединенные Штаты имеют много оборудования.

"Многие люди вокруг меня говорили нам, что у нас был действительно хороший результат в 2016 году, потому что мы были выше США. Простите, - добавил он смущенно, но они действительно гордились этим", - сказал игрок в настольный теннис Максим Николенко, трехкратный участник Паралимпиады, который завоевал золотую медаль в Рио-2016, а также серебряную и бронзовую в Токио-2020.

украинские паралимпийцы / paralympic.org.ua

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Паралимпийские игры-2020 в Токио продолжались с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Паралимпиада в Токио стала одной из самых успешных для Украины за время независимости. 98 медалей - это второй показатель в истории нашей страны на летних Паралимпиадах.

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