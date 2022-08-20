Феноменальная победа: украинский боец ММА нокаутировал поляка на 5-й секунде (видео)

Украинский боец ММА Богдан Гнидко одержал эффектную победу нокаутом в поединке с поляком Дамианом Пивоварчиком.

Бой состоялся в рамках гала-концерта KSW 73 в Варшаве и закончился спустя всего пять секунд после его начала. Именно столько понадобилось Гнидко, чтобы победить оппонента.

Отметим, что эта скорая победа стала новым историческим рекордом KSW (польской организации, занимающейся организацией боев ММА). Предыдущим рекордсменом был Лукаш Юрковский – в 2004 году он одержал победу на 9 секунде боя.

Вашему вниманию видео эффектной победы украинца:

WOOOOOOW!!!! #KSW73



Bohdan Gnidko with fastest KO в истории KSW!!!



Can @usykaa do the same tonight!? pic.twitter.com/Oyf38AjNM1 — KSW (@KSW_MMA) August 20, 2022

Напомним, что в субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) встретятся в реванше. На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция второй дуэли между украинцем и британцем.

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