Феноменальный результат: в НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли (видео)

Прошлогодний победитель смог отстоять трофей.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" стала обладателем Кубка Стэнли второй сезон подряд. В пятом матче финальной серии команда Джона Купера одержала победу над "Монреаль Канадиенс" со счетом 1:0 и завершила противостояние в свою пользу (4-1).

Автором гола, который решил исход не только конкретной игры, но и судьбу трофея, стал Росс Колтон, который замкнул передачу партнера в пустые ворота в середине второго периода.

Для "Тампа-Бэй" это третий Кубок Стэнли в истории и второй подряд. Команда повторила достижение "Питтсбург Пингвинз", который первым с сезона-2005/2006, когда в НХЛ был введен потолок зарплат, смог отстоять завоеванный годом ранее трофей.

На пути в финал "Тампа-Бэй" прошла "Флориду Пантерс" (4-2), "Каролину Харрикейнс" (4-1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-3).

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