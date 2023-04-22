Фестиваль пенальти: "Ворскла" в результативном матче одолела одного из аутсайдеров УПЛ (видео)

Полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист" в домашнем матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:2 .

Открыли счет в этой встрече харьковчане – Богдан Бойчук реализовал пенальти на 9-й минуте.

На 26-й минуте полтавчане отыгрались – пенальти забил Таулянт Сефери.

Через четыре минуты "зелено-белые" могли снова отмечаться с 11-метровой отметки, но на этот раз Сефери не воспользовался своим шансом.

В компенсированное к первому тайму время команда Виктора Скрипника снова заработала пенальти. С помощью третьего для себя 11-метрового Сефери оформил дубль. Еще один мяч с игры на 45+3-й минуте забил бразильский хавбек полтавчан Фелипе Родригес.

После перерыва "Металлист" пытался исправить свое положение, но сумел лишь сократить отставание в счете. На 82-й минуте отличился Юрий Романюк, но это не спасло харьковский клуб от поражения.

Отметим, что четыре пенальти за один матч – это повторение рекорда чемпионата Украины.

Также четыре пенальти были еще в трех матчах УПЛ: "Динамо" – "Колос" (2020 год), "Волынь" – "Металлург" Запорожья (2015 год) и "Ильичевец" – "Таврия" (2008 год).

Пять и больше 11-метровых не назначали ни в одном поединке в истории национального первенства.

Обзор матча

"Ворскла" (29 очков) вышла на седьмую позицию в УПЛ. "Металлист" (19 баллов) занимает предпоследнее, 15-е место.

В следующем туре полтавчане 29 апреля на выезде сыграют с "Рухом". Днем ранее харьковчане встретятся с "Динамо".

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