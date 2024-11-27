"Фейеноорд" совершил безумный камбэк и избежал поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" и "Фейеноорд" сыграли в результативную ничью в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:3 .

"Горожане" открыли счет перед перерывом – пенальти реализовал Эрлинг Холанд.

На старте второго тайма английский клуб укрепил свое преимущество – сначала отличился Илкай Гюндоган, а затем Холанд забил во второй раз, таким образом оформив дубль.

Однако нидерландский клуб не сдался и сумел совершить безумный камбэк, отправив в ворота подопечных Хосепа Гвардиолы три мяча в отрезок с 75-й по 89-ю минуту. Авторами забитых голов стали Анис Хадж-Мусса, Сантьяго Хименес и Давид Ганцко.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Фейеноорд"

После этого матча "Манчестер Сити" с 8 очками занимает 15-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Фейеноорд" с 7 баллами находится на 20-й позиции.

В следующем туре самого престижного еврокубка "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Ювентусом", а "Фейеноорд" примет пражскую "Спарту". Оба матча состоятся 11 декабря.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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