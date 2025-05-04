Фиаско чемпиона: "Челси" нанес поражение "Ливерпулю" в АПЛ (видео)

"Челси" – "Ливерпуль" / © Associated Press

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"Челси" дома обыграл "Ливерпуль" в центральном матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

Уже на 3-й минуте встречи хозяев вывел вперед Энцо Фернандес.

На старте второго тайма лондонцы увеличили свое преимущество – на 56-й минуте автоголом отличился защитник мерсисайдского клуба Джарелл Кванса.

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На 85-й минуте "красные" сократили отставание – забил Вирджил Ван Дейк.

Однако последнее слово в этом матче было за подопечными Энцо Марески – на 90+6-й минуте пенальти реализовал Коул Палмер.

Обзор матча "Челси" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Челси" (63 очка) занимает пятое место в АПЛ и продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Ливерпуль" (82 очка) уверенно лидирует. Коллектив Арне Слота еще по итогам прошлого тура досрочно стал чемпионом.

В следующем туре АПЛ "синие" 11 мая на выезде сразятся с "Ньюкаслом", а мерсисайдцы в тот же день примут "Арсенал".