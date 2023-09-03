Фиаско действующего чемпиона: "Лацио" нанес "Наполи" первое поражение в новом сезоне Серии А (видео)

Два гола римлян были отменены после вмешательства VAR.

"Лацио" на выезде обыграл "Наполи" в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершилась со счетом 1:2 .

В середине первого тайма команды обменялись голами – на забитый мяч Луиса Альберто "партенопейцы" ответили усилиями Петра Зелинского.

После перерыва новичок римского клуба Даичи Камада вывел "Лацио" вперед.

Отыграться во второй раз неаполитанцы не смогли. Отметим, что римляне могли выиграть с большим счетом, но их два гола во втором тайме отменили из-за офсайда с помощью системы VAR.

Обзор матча

Это первое поражение "Наполи" в новом сезоне Серии А. Действующие чемпионы Италии с 6 очками идут на четвертой позиции. "Лацио" (3 балла) поднялся на 12-е место.

В следующем туре "Наполи" на выезде сыграет против "Дженоа" украинца Руслана Малиновского, а "Лацио" в гостях встретится с "Ювентусом". Оба матча состоятся после международной паузы – 16 сентября.

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