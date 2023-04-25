Фиаско Лунина и Ко: "Жирона" с Цыганковым уничтожила "Реал" в зрелищном матче Примеры (видео)

Покер Кастельяноса принес жирондинцам три очка в битве с "Королевским клубом".

"Жирона" на своем поле победила мадридский "Реал" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги – 4:2 .

В начале первого тайма хозяева шокировали "сливочных" двумя голами – дубль оформил Валентин Кастельянос. До перерыва подопечные Карло Анчелотти отквитали один мяч усилиями Винисиуса Жуниора.

На старте второй половины встречи Кастельянос забил свой третий гол, а на 62-й минуте он же в четвертый раз огорчил украинского голкипера Андрея Лунина, который провел полный поединок в составе "Реала".

Мадридцы сумели ответить лишь забитым мячом Лукаса Васкеса под занавес матча.

Отметим, что украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 74 минуты.

Обзор матча

Добавим, что Лунин стал худшим игроком матча по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore. Украинский вратарь "сливочных" получил самые низкие оценки – 5,4 и 5,6 соответственно. Он пропустил 4 гола и сделал 1 сейв при 5 ударах в створ ворот.

В свою очередь, Цыганков получил за матч против "Реала" отметки 6,7 и 6,8 соответственно.

После этого матча "Реал" (65 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 11 пунктов. "Жирона" (41 балл) занимает 9-ю позицию.

В следующем туре мадридцы 29 апреля примут "Альмерию", а жирондинцы 1 мая на выезде встретятся с "Севильей".

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