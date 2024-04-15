Фиаско Миколенко и Ко: покер Палмера позволил "Челси" с Мудриком раздавить "Эвертон" в АПЛ (видео)

"Пенсионеры" отправили в ворота "ирисок" шесть безответных мячей.

"Челси" Михаила Мудрика на собственном поле разбил "Эвертон" Виталия Миколенко в украинском дерби в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 6:0 .

Еще в первом тайме подопечные Маурисио Почеттино четырежды расписались в воротах гостей. Хет-трик оформил Коул Палмер, отличившись на 13-й, 18-й и 29-й минутах. Еще один мяч в активе Николаса Джексона на 44-й минуте игры.

После перерыва "пенсионеры" добили своего соперника, забив еще дважды. На 64-й минуте Палмер реализовал пенальти, сделав таким образом в матче покер. А окончательный счет встречи на 90-й минуте установил Алфи Гилкрист.

Мудрик вышел в стартовом составе лондонского клуба и провел на поле 79 минут, после чего его заменил Бен Чилуэлл. Оценка Михаила за матч от статистического портала WhoScored – 7,2.

Миколенко отыграл полный поединок в составе "ирисок" и получил за игру отметку 5,4 от WhoScored.

Обзор матча "Челси" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Челси" (47 очков) занимает девятое место в АПЛ. "Эвертон" с 27 баллами остался на 16-й позиции с отрывом в два пункта от зоны вылета.

Добавим, что в этом сезоне с "Эвертона" сняли восемь очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре английского чемпионата "Челси" 23 апреля на выезде сыграет с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а подопечные Шона Дайча 21 апреля примут "Ноттингем".

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