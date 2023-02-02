Фиаско Моуринью: "Рома" сенсационно вылетела из Кубка Италии от худшей команды Серии А (видео)

Римляне не сумели выйти в полуфинал национального кубка.

"Рома" неожиданно уступила абсолютному аутсайдеру Серии А "Кремонезе" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии – 1:2 .

Первый тайм остался за гостями. На 28-й минуте Сирель Дессер вывел "Кремонезе" вперед. На старте второй половины встречи римляне пропустили второй мяч – автоголом отличился Зеки Челик.

В компенсированное ко второму тайма время Андреа Белотти сократил отставание хозяев, но спастись от поражения подопечные Жозе Моуринью уже не смогли.

Добавим, что в Серии А "Рома" сейчас занимает шестое место. "Кремонезе" еще не выиграл ни одного матча и замыкает турнирную таблицу.

Обзор матча

В полуфинале Кубка Италии "Кремонезе" встретится с "Фиорентиной". Другого финалиста будут определять "Интер" и победитель противостояния "Ювентус" – "Лацио" (2 февраля).

Следует заметить, что в 1/8 финала Кубка Италии "Кремонезе" совершил еще одну громкую сенсацию, одолев в серии пенальти лидера Серии А "Наполи".

Финал Кубка Италии состоится 24 мая. Действующим обладателем трофея является "Интер".

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