Фиаско "Реала" не повторили: "Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании сезона-2025/26. В матче 1/8 финала каталонский гранд одолел "Расинг Сантандер" со счетом 2:0 .

Поединок состоялся на "Эстадио Эль Сардинеро" в Сантандере. "Сине-гранатовые" открыли счет на 66-й минуте встречи благодаря голу Феррана Торреса.

В конце игры каталонцы окончательно сняли вопрос о победителе – на 90+5-й минуте забил Ламин Ямаль.

Реклама

В предыдущем этапе "Барселона" обыграла "Гвадалахару" (2:0), а "Расинг Сантандер" сенсационно победил "Вильярреал" (2:1).

Следующий матч "Барселона" проведет 18 января в рамках 20-го тура Ла Лиги, когда попытается на выезде обыграть "Реал Сосьедад". Сейчас родопечные Ханси Флика лидируют в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 4 очка.

Ранее сообщалось, что "Реал" с украинцем Андреем Луниным в воротах сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды второго дивизиона.