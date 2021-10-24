Фиаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ливерпуль" унизил "Манчестер Юнайтед" в главной битве тура АПЛ

Фиаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ливерпуль" унизил "Манчестер Юнайтед" в главной битве тура АПЛ

"Мерсисайдцы" одержали сокрушительную победу в логове принципиального соперника.

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура английской Премьер-лиги со счетом 5:0 .

Еще до перерыва команда Юргена Клоппа четыре раза поразила ворота Давида Де Хеа. По голу забили Наби Кейта и Диогу Жота, а затем Мохамед Салах оформил дубль.

В начале второго тайма Салах сделал хет-трик, окончательно добив "манкунианцев".

На 53 й минуте хозяева, казалось, забили гол престижа, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил мяч Криштиану Роналду из-за офсайда.

Ко всем бедам "красных дьяволов" добавилось еще и удаление Поля Погба на 60-й минуте. Француз в подкате прямой ногой сыграл против Кейта, нанеся футболисту "мерсисайдцев" серьезное повреждение - гвинейца забрали с поля на носилках.

"Ливерпуль" (21 очко) поднялся на вторую строчку АПЛ. Команда Юргена Клоппа отстает на один балл от "Челси" и опережает на один пункт "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" не смог выиграть четвертый поединок подряд. Команда Уле-Гуннара Сульшера занимает седьмое место с 14 баллами в своем активе.

В следующем туре "мерсисайдцы" 30 октября примут "Брайтон", а МЮ в тот же день в Лондоне сыграет против "Тоттенхэма".

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