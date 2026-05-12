Фиаско серебряного призера: "Александрия" вылетела из УПЛ

"Александрия" — "Заря"

"Александрия" проиграла "Заре" (1:2) в домашнем матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 и досрочно вылетела в Первую лигу.

Чтобы сохранить шансы остаться в УПЛ на следующий сезон, команде Владимира Шарана обязательно нужно было побеждать луганчан.

Однако эта задача оказалась александрийцам не по силам. После нулевой ничьей в первом тайме подопечные Виктора Скрипника открыли счет в начале второго — на 55-й минуте Филипп Будковский реализовал пенальти.

На 75-й минуте Петар Мичин удвоил преимущество "Зари" с передачи Будковского. Хозяева поля уже через две минуты сократили отставание — голом отличился Теди Цара, но на больше сил у "Александрии" не хватило.

Потерпев поражение, "Александрия" за два тура до конца лишилась шансов сохранить прописку в УПЛ. Сейчас команда занимает предпоследнее место с 13 очками. От 14-й строчки, позволяющей побороться в переходных матчах, подопечные Шарана отстают на 8 баллов.

Таким образом, уже определились оба клуба, которые напрямую вылетели из УПЛ по итогам сезона-2025/26. Ранее шансы сохранить прописку в элите потеряла "Полтава", которая с 12 пунктами замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что в прошлом сезоне "Александрия" под руководством Руслана Ротаня сенсационно завоевала историческое "серебро" УПЛ, опередив "Шахтер" в борьбе за второе место. Ранее команда становилась бронзовым призером в сезоне-2018/19.

"Заря" после победы над александрийцами продолжает занимать восьмое место в УПЛ, имея в своем активе 42 очка.

В следующем туре национального чемпионата "Заря" 16 мая встретится с "Полесьем", а "Александрия" днем позже на выезде сыграет с "Рухом".

