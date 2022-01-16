Фиаско украинцев и литовская сенсация: результаты мужского пасьюта на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Фиаско украинцев и литовская сенсация: результаты мужского пасьюта на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон-Майе.

В воскресенье, 16 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в немецком Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования.

Украину в пасьюте представляли четверо биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Артем Прима и Антон Дудченко.

Победу в гонке одержал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, а третьим финишировал белорус Антон Смольский.

Лучшим из украинцев по итогам персьюта стал Пидручный, замкнувший топ-40.

Главной сенсацией гонки преследования стал литовский биатлонист Витаутас Строля, занявший высокую пятую позицию. После последней стрельбы он даже претендовал на подиум.

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0+0+1) 31:30.6

2. Александр Логинов (Россия, 0+0+1+0)+8.8

3. Антон Смольский (Беларусь, 1+1+0+0) +13.1

...

40. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2+0+2) +2:31.1

42. Артем Прима (Украина, 2+0+0+2) +2:40.8

46. Богдан Цымбал (Украина, 1+1+1+2) +3:08.1

51. Антон Дудченко (Украина, 1+1+0+3) +3:34.4

Следующий этап Кубка мира по биатлону примет 20-23 января итальянский Антхольц.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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