Фиаско за 30 минут: "Бавария" перед плей-офф Лиги чемпионов потерпела сенсационное поражение в Бундеслиге

Фиаско за 30 минут: "Бавария" перед плей-офф Лиги чемпионов потерпела сенсационное поражение в Бундеслиге

Мюнхенский гранд пропустил 4 гола от "Бохума".

Мюнхенская "Бавария" неожиданно уступила "Бохуму" в выездном матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Начало встречи не предвещало беды для команды Юлиана Нагельсмана. На 9-й минуте свой очередной гол забил лучший футболист мира по версии ФИФА Роберт Левандовски.

Однако дальше за 30 минут произошло нечто невероятное. Хозяева поля четыре раза поразили ворота чемпионов Германии - голами отличились Кристофер Антви-Аджей, Юрген Локадия, Кристиан Гамбоа и Геррит Хольтманн.

Во второй половине матча мюнхенцы сократили отставание в счете - на 75-й минуте дубль оформил Левандовски. Однако на большее подопечных Нагельсмана не хватило.

Это поражение стало для "Баварии" четвертым в нынешнем чемпионате. Мюнхенцы продолжают лидировать, опережая на 9 очков дортмундскую "Боруссию", сыгравшую на один поединок меньше.

"Бохум" благодаря победе поднялся на 11-ю строчку и имеет 28 очков в своем активе

В следующем туре Бундеслиги "Бавария" примет 20 февраля абсолютного аутсайдера чемпионата "Гройтер Фюрт", а "Бохум" 19 февраля в гостях сыграет против "Штутгарта".

Отметим, что уже на следующей неделе (16 февраля) мюнхенский гранд проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".

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