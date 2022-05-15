ФИДЕ разрешила шахматистам стран-агрессоров выступать под своим флагом до конца года

ФИДЕ разрешила шахматистам стран-агрессоров выступать под своим флагом до конца года

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

Сначала организация, президентом которой является россиянин Аркадий Дворкович, разрешила спортсменам из стран-агрессоров участвовать под ее флагом только до 31 мая 2022 года, однако объявили новое решение.

Об этом говорится на официальном сайте ФИДЕ.

По истечении этого срока, 31 декабря 2022 года при отсутствии других запросов игроки будут автоматически возвращены в свои федерации.

Все игроки, ранее получившие разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом ФИДЕ, если не отправят запрос на возвращение флага России или Беларуси.

Напомним, что олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась со своими подписчиками видео о том, как полномасштабное российское вторжение изменило жизнь украинских спортсменов.

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